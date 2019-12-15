Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Sivasspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak.

Sivasspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Mücadele'nin VAR'ı Bahattin Şimşek, AVAR'ı ise Cevdet Kömürcüoğlu

Takımların ilk 11'leri şöyle:

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 16:30'da. Maç, Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek.