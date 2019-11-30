Sivasspor fırtınası! 11 yıl sonra ilk kez...

Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor taraftarı önünde Kasımpaşa’yı da devirdi… Maça 24 puanla lider çıkan kırmızı beyazlı takım bu sezon sahasındaki namağlup ünvanını koruyarak sahadan yine 3 puanla ayrıldı.

Son 4 haftada sırasıyla Antalyaspor’u 2-1, deplasmanda Denizlispor’u 2-0, Konyaspor’u 2-0 ve Kayserispor’u 4-1 mağlup eden Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında da işi ilk yarıda bitirdi.

GOL PERDESİNİ HAKAN ARSLAN AÇTI

11’inci dakikada Mert Hakan’ın kafayla önüne indirdiği topu ceza yayının üstünde gelişine bir şekilde kaleye gönderen Hakan Arslan’ın şutu ağlarla buluştu. Kaleci Fatih Öztürk hareket dahi edemedi. Sivasspor bu golle 1-0 öne geçti.

17’de bu kez Emre Kılınç’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Goiano, ceza sahasındaki Yatabare’nin önüne tek pas gönderdi. Yatabare’ye boş fileleri havalandırmak kaldı.

HAFTAYA YENİ MALATYASPOR DEPLASMANI

İkinci yarıda sayısız fırsattan yararlanamayan Sivasspor 90+2’de Yatabare ile bir gol daha buldu ancak VAR kararı sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ligde bütün maçlarında gol atan ve üst üste 5 maç kazanan tek takım olan Sivasspor 3 puanı 2 golle aldı.

En yakın takipçisi Trabzonspor’a maç fazlasıyla 5 puan fark atan kırmızı beyazlılar deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacak.