Sivasspor Galatasaray maç sonucu | Sivasspor Galatasaray maç özeti

Bu akşam oynanan süper lig maçlarından Sivasspor Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecanlı karşılaşmanın sonucu ise 2-2 bitti. İşte Sivasspor Galatasaray maç özeti...

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

14. dakikada Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Dakikalar 37'yi gösterirken sahneye çıkan Sofiane Feghouli takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekipte Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı ancak Kılınç, dönen topu tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor Galatasaray maç özeti

90+9'



Hakem saatini kontrol ediyor ve maçı bitiren düdüğü çalıyor.

90+8' Henry Onyekuru (Galatasaray) ceza sahası içinde havadan fazla sert gönderilen topla buluşamadı.

90+7'



Marcelo Saracchi (Galatasaray) oyun kurallarına aykırı hareketten sarı kart görüyor.

90+6'



Yüzünden acı çektiği belli olan Marcelo Saracchi (Galatasaray), sağlık ekibinin müdahalesini istiyor. Oyuncunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz.

90+5' Top ceza alanında Falcao (Galatasaray) ile buluşuyor ve oyuncunun gelişine yaptığı vuruş defans oyuncusundan dönüyor. Şanssız bir an!

90+4' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor, zira Arouna Kone (Sivasspor) ofsayt tuzağına düşüyor.

90+4' Claudemir (Sivasspor) ceza sahasına yerden isabetsiz bir pas gönderiyor ve top rakip defans oyuncularından birisi tarafından engelleniyor. Bu pas geçseydi önemli bir gol pozisyonu gelişecekti.

90+1'



Dördüncü hakem 6 dakikalık uzatma gösteriyor.

89' Galatasaray üst üste kısa paslar yapıyor.

86'



Teknik direktör oyuncu değişikliği yapmaya karar veriyor ve Hakan Mert Yandas çıkarken Claudemir (Sivasspor) oyunda.

85'



Hakan Mert Yandas (Sivasspor) köşe vuruşunda takım arkadaşlarından birisini bulmaya çalışıyor, ancak rakip defans bu topu engelliyor.

85'



Oyuncu değişikliği yapıldı. Claudemir, Mustafa Yatabare (Sivasspor) yerine oyuna girdi.

83' Ceza sahasına gelen güzel pası kontrol eden Ugur Ciftci (Sivasspor) harika bir dokunuş yapıyor. Şut çekmek için kendisine boşluk bulan oyuncu topu kalenin ortasına doğru gönderiyor. Ancak top defans oyuncularının olağanüstü çabası ile uzaklaştırılıyor.

82'



Mario Lemina için maç bitti, taze kan olarak Adem Buyuk (Galatasaray) oyuna giriyor.

79'



Sivasspor köşe vuruşunu kullanıyor, ancak kornerden gol bulma hayalleri defansın topu uzaklaştırmasıyla son buluyor.



77'



Sivasspor köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

77'



Teknik direktör takımına taze kan kazandırmak istiyor ve Emre Akbaba (Galatasaray) oyuna girerken, Omer Bayram oyundan çıkıyor.

77' Emre Kilinc (Sivasspor) zikzaklar çizerek ilerliyor, iki defans oyuncusunu geçiyor ve kaleciyle karşı karşıya kaldığında vuruşunu yapıyor. Kaleci Fernando Muslera oldukça güzel bir kurtarışla oyuncunun sağ alt köşeye yaptığı vuruşu çıkartıyor. Top oyun alanının dışında. Sivasspor köşe vuruşundan bir gol şansı yakaladı.

74'



Oyuncu değişikliği zamanı geldi. Fernando yerine oyuna Arouna Kone (Sivasspor) giriyor.

69' Henry Onyekuru (Galatasaray) için bayrak kalkıyor. Hakem düdüğünü çalarak ofsaytı belirliyor.68'



Omer Bayram (Galatasaray) için şanssız bir an. Az sonra oyuncunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu öğreneceğiz.

63' Mario Lemina (Galatasaray) pası alıyor ve ceza sahasının kenarından bir şut çekiyor, ancak bu şut rakip defans oyuncusundan dönüyor.

Gol! Seken top Emre Kilinc (Sivasspor) dışında herkesi yanıltıyor ve oyuncu topu yakın mesafeden boş kaleye gönderiyor. 2:2.

59'



Emre Kilinc (Sivasspor) penaltı noktasından sağ direğin içine doğru yaptığı vuruşla kaleciyi geçemiyor. Oyuncunun niyetini sezen Fernando Muslera uzanarak bu topu çıkartıyor.

58'



VAR incelemesinin arından Sivasspor lehine PENALTI kararı çıkıyor!

56' Hakem Mete Kalkavan VAR işareti yapıyor ve pozisyonun Sivasspor lehine penaltı olup olmadığını kontrol edecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak!

54'



Fernando (Sivasspor) sağlık ekibinden yardım istiyor.

53'



Hakan Mert Yandas (Sivasspor) köşe vuruşunu kullanıyor ve topu ceza alanı içinde bekleyen oyunculara doğru gönderiyor, ancak defans oyuncularından birisi topu güvenli bölgeye göndererek uzaklaştırıyor.

53' Rakip defans topa sahip oluyor ve Fernando (Sivasspor) tarafından havadan yapılan ortadan doğan tehlikeyi geçiştiriyor.

51' Jean Michael Seri (Galatasaray) rakip oyuncuyu çalımlamak isterken rakip oyuncu topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'



Değişiklik zamanı. Yasin Oztekin sahayı terk ediyor ve yerini Emre Kilinc (Sivasspor) alıyor.

47' Sofiane Feghouli (Galatasaray) ceza sahasına çok güzel bir orta yapıyor. Rakip defans topu güvenli bölgeye uzaklaştırmayı başarıyor.

46'



Artık ikinci yarı için her şey hazır; ve maç yeniden başladı.

45+2'



Hakem düdüğünü çaldı ve iki takım da soyunma odasına yöneldi. İlk yarı sona erdi.

45+1'



Rakip oyuncu topu uzaklaştırıyor ve top kornere çıkıyor. Jean Michael Seri (Galatasaray) vuruşu kullanmaya hazırlanıyor.

45'



Uzatma olarak en az 1 dakika daha oynanacak.

45' Jean Michael Seri (Galatasaray) güzel hareketler yapıyor, ancak yaptığı kötü ortayla hiçbir takım arkadaşını topla buluşturamıyor.

44' Marcelo Saracchi (Galatasaray) yaptığı müdahale ile topu rakibinden söküp almaya çalışıyor, ancak top yerine rakibinin ayağına dokunuyor ve faul yapıyor. Hakem düdüğünü çalarak oyunu durduruyor. Sivasspor frikik kullanacak.

43' Yerden gönderilen güzel pası Falcao (Galatasaray) kontrol ediyor. Ancak, dikkatli rakip defans oyuncuları topu uzaklaştırıyor.

42' Falcao (Galatasaray) çok sert bir müdahalede bulunuyor. Bu harekete tolerans göstermeyen Mete Kalkavan düdüğünü çalarak faulü belirliyor.

38'



GOL! Falcao yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşuyor ve topu kaleye doğru gönderiyor, burada bulunan Sofiane Feghouli (Galatasaray) topu ağlara göndermeyi başarıyor. 1:2.

35' Mustafa Yatabare (Sivasspor) hücumdayken bir faul yapıyor ve hakem Mete Kalkavan hemen serbest vuruşu veriyor.

32' Marcelo Saracchi (Galatasaray) ofsayta yakalandı!

30' Omer Bayram (Galatasaray) topu takım arkadaşlarından birisiyle buluşturmak için kanattan ceza sahasına orta yapıyor, ancak başarısız oluyor ve bu pozisyondan herhangi bir sonuç alınamıyor.

29'



Galatasaray oyuncuları tarafından kullanılan köşe vuruşunda orta gereğinden sert bir şekilde yapılıyor ve top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıkıyor.

29' Sofiane Feghouli (Galatasaray) kanattan gelen güzel ortayı kontrol ediyor ve çok önemli bir pozisyon yakalıyor, ancak dikkatli rakip defans hemen müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırıyor. Orta hakem ve yardımcı hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Köşe vuruşu Galatasaray tarafından kullanılacak.

27' Marcelo Saracchi (Galatasaray) yaptığı harika bireysel koşunun ardından güzel bir vuruş yapıyor, ancak kaleci Mamadou Samassa harika bir kurtarışla sol alt köşeye giden bu topu çıkartıyor ve skor değişmiyor.

24' Mustafa Yatabare (Sivasspor) elinden geleni yaparak ceza sahası içine gönderilen topu kontrol etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

22'



Galatasaray köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

21' Sofiane Feghouli (Galatasaray) taç çizgisinin yakınından ceza sahasına orta yapıyor, ancak oyuncu istediği vuruşu yapamıyor ve tehlike iyi organize olmuş defans tarafından uzaklaştırılıyor. Top oyun alanını terk ediyor ve yardımcı hakem köşe gönderini işaret ediyor. Galatasaray korneri kullanacak olan taraf.

19'



Sarı kart. Hakemin uyardığı Fernando (Sivasspor) artık daha dikkatli olmak zorunda.

18'



Oyunun kurallarına göre sarı kart kaçınılmaz. Hakem Jean Michael Seri (Galatasaray) için hak ettiği sarı kartı gösteriyor.

18' Fernando (Sivasspor) ofsayttaydı ve yardımcı hakem bunu görüp bayrağını kaldırdı.

15'



Ve top ağlarda! Falcao (Galatasaray) gerçek bir golcü!

13' Ugur Ciftci (Sivasspor) rakibi formasından çekiyor ve Mete Kalkavan düdüğünü çalarak serbest vuruşa hükmediyor.

11' Büyük şans! Henry Onyekuru (Galatasaray) ceza sahasında iyi bir pozisyondaydı, ancak kendisine doğru fazla sert gönderilen pası kontrol edemedi.

7'



Hakan Arslan (Sivasspor) topu kontrol ediyor ve yapılan güzel ortayı çok sert bir şutla topu ağlara göndererek gole çeviriyor. Harika bir vuruş!

6'



Hakan Mert Yandas (Sivasspor) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak top rakip defans oyuncularına gidiyor ve tehlike uzaklaştırılıyor.

6' Hakan Mert Yandas (Sivasspor) güzel bir hareketle kendisine gönderilen kötü pası ceza sahasının kenarında kontrol ediyor ve kalenin ortasına doğru vuruşunu yapıyor. Kötü bir pozisyonda olan Fernando Muslera sıçrayarak güzel bir kurtarış yapıyor. Sivasspor korner kazanıyor.

3' Fernando Muslera olağanüstü bir kurtarış yapıyor ve Hakan Arslan (Sivasspor) tarafından ceza sahası içinden yapılan kafa vuruşunu çıkartıyor. Oyuncu havadan gönderilen isabetli pasta topla buluşuyor, ancak kalenin sağ tarafına yaptığı vuruşta golü bulamıyor.

2'



Hakem düdüğünü çalıyor ve oyun kurallarını ihlal eden Mario Lemina (Galatasaray) sarı kartı görüyor.

1' Mario Lemina (Galatasaray) rakip oyunculardan birisini formasından çekti ve Mete Kalkavan düdüğünü çalarak faulü belirledi. Sivasspor lehine serbest vuruş kararı veriliyor.

1'



Maç başladı, keyifli bir maç izleyeceğimizi umuyoruz!

Galatasaray oyunu başlatacak.

Bugün maçı Mete Kalkavan yönetecek.