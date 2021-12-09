Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Galatasaray takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports şifreli olduğundan, maçı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linkten satın aldıktan sonra maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.