Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Pazar günü oynanacak maçları arasında Sivasspor ve Galatasaray mücadelesi bulunuyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 13 puanı bulunan Galatasaray, 3'üncü sırada yerini aldı. Sivasspor ise 6 maçın sonunda 8 puan alarak 10'uncu sırada konumlandı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Sivasspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Sivasspor - Galatasaray maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sivasspor'un Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin (63) ardından en fazla gol yediği rakibi Galatasaray (62).
- Sivasspor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray'ın (2B 2M), bu sezon ligde yer alan takımlar arasında dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş (1B 4M).
- Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Sivasspor (1B 4M), tek galibiyetini gol atabildiği tek karşılaşmada aldı (2-0 vs Gençlerbirliği). Yiğidolar, bu sezon ligde iç saha golü kaydedemeyen tek takım konumunda.
- Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Galatasaray (3B 4M), iki galibiyetini de bu sezon aldı (2-0 vs Başakşehir & 2-1 vs BB Erzurumspor).
- Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan son yedi Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 30 gole sahne oldu (Sivasspor 15-15 Galatasaray).
- Sivasspor forması giyen Hakan Arslan, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son iki iç saha maçında da gol sevinci yaşadı (toplam 2 gol).
- Max Gradel, Sivasspor'un attığı son beş resmi maç golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
- Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Ryan Babel'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist). Hollandalı oyuncu, Sivasspor'a rakip olduğu son üç karşılaşmada üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).
- Galatasaray forması giyen Arda Turan, Süper Lig kariyerindeki tek hat-trick'i Mayıs 2008'de Sivasspor deplasmanında yapmıştı.
- Rıza Çalımbay'ın Sivasspor kariyerinde hiçbir Süper Lig maçında mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (1B 6M). Tecrübeli çalıştırıcı, Yiğidolar'ın başında sarı kırmızılı ekipten tek puanını son karşılaşmada almıştı (2-2).