Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 13 puanı bulunan Galatasaray, 3'üncü sırada yerini aldı. Sivasspor ise 6 maçın sonunda 8 puan alarak 10'uncu sırada konumlandı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Sivasspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Sivasspor - Galatasaray maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ