Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sundu. Peki, Sivasspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor, ligde oynadığı son 16 maçta, 19 puan toplayarak 14. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 16 maçta 31 puana ulaşarak puan durumunda 3. sırada yer aldı. Bu ligde Sivasspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Gaziantep FK deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 15 maçtır kaybetmiyor.

SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor-Gaziantep FK maçı, 9 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor-Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Cumartesi saat 13.30'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.