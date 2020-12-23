Sivasspor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Sivasspor-Gençlerbirliği maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 14 puana ulaşan Sivasspor, 16. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 12 maçta 12 puana ulaşarak 17. sırada yerini aldı. Sivasspor ve Gençlerbirliği mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor-Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ