Sivasspor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Sivasspor-Gençlerbirliği maçı bulunuyor. Peki, Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Sivasspor-Gençlerbirliği maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 14 puana ulaşan Sivasspor, 16. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 12 maçta 12 puana ulaşarak 17. sırada yerini aldı. Sivasspor ve Gençlerbirliği mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor-Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, bu karşılaşmalarda sadece bir gol yedi.
- Sivasspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 5M), aldığı tek galibiyette rakibine bu eşleşmedeki en farklı yenilgisini tattırdı (Şubat 2017'de 4-0).
- Bu sezon iç sahada en az gol atan Süper Lig takımı olan Sivasspor (1), aynı zamanda en az puan toplayan ekip konumunda (2 puan; 2B 4M).
- Dış sahada çıktığı son Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği (1-0 vs BB Erzurumspor), Aralık 2016'dan bu yana üst üste iki deplasman maçı kazanamıyor.
- Ankara takımlarını konuk ettiği son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Sivasspor (10G 7B), son yenilgisini Mart 2010'da Gençlerbirliği'nden aldı (0-2).