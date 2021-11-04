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Sivasspor - Giresunspor maçı canlı izle | Sivasspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyen futbolseverler için Sivasspor - Giresunspor maçı canlı izle | Sivasspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Sivasspor - Giresunspor maçı canlı izle | Sivasspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Giresunspor takımlarının karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyen futbolseverler için Sivasspor - Giresunspor maçı canlı izle | Sivasspor - Giresunspor  maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Sivasspor - Giresunspor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor - Giresunspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Sivasspor - Giresunspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor - Giresunspor  maçı, Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan, Mustapha Yatabaré, Max-Alain Gradel, Pedro Henrique Konzen Medina da Silva.

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Aziz Behich, Flávio Medeiros da Silva, Douglas Silva Bacelar, Mamadou Diarra, Magomed-Shapi Suleymanov, Hamidou Traore, Souleymane Doukara, Fousseni Diabaté, Sergio Antonio Junior.

 

 

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