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Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Sivasspor-Giresunspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Sivasspor, kupaya 5. turdan başlıyor. Giresunspor ise Tekirdağspor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübünü eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu olacak. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Giresunspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 17.00'de izlenebilecek. 

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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