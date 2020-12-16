Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Sivasspor-Giresunspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Sivasspor, kupaya 5. turdan başlıyor. Giresunspor ise Tekirdağspor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübünü eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu olacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Giresunspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 17.00'de izlenebilecek.

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE