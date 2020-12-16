Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Sivasspor-Giresunspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Sivasspor, kupaya 5. turdan başlıyor. Giresunspor ise Tekirdağspor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübünü eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu olacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Giresunspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 17.00'de izlenebilecek.
15 ARALIK SALI
- 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
- 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
- 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
- 18.30 Göztepe-Bursaspor
- 21.00 Galatasaray-Darıca GB
16 ARALIK ÇARŞAMBA
- 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
- 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
- 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
- 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
- 21.00 Fenerbahçe-Karacabey
17 ARALIK PERŞEMBE
- 13.00 G.Birliği-Tuzla
- 13.00 Konyaspor-Altınordu
- 15.00 Antalyaspor-Boluspor
- 17.00 Sivasspor-Giresunspor
- 19.00 Başakşehir-Turgutlu
- 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY