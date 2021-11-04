Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Giresunspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Giresunspor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Giresunspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Giresunspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.