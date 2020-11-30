Süper Lig'de 10. haftanın sonuna geliyor. Pazartesi günü oynanacak iki maçtan birisi olan Sivasspor - Göztepe maçını tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Karşılaşmayı merak eden futbolseverlerin, tüm sorularının cevapları haberimizde mevcut. Ev sahibi ekip Sivasspor, 8 maçta 9 puan toplayarak ligin 16. sırasında yerini aldı. İzmir ekibi Göztepe ise 8 maçta 11 puanla 14. sırada yer aldı. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Göztepe maçı, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi,hakem Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Bu akşam saat 19.30'da başlayacak olan Sivasspor - Göztepe maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ