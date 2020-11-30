Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'de 10. haftanın son maç gününde oynanacak olan Sivasspor - Göztepe maçı, futbolseverlerin merakında. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de 10. haftanın sonuna geliyor. Pazartesi günü oynanacak iki maçtan birisi olan Sivasspor - Göztepe maçını tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Karşılaşmayı merak eden futbolseverlerin, tüm sorularının cevapları haberimizde mevcut. Ev sahibi ekip Sivasspor, 8 maçta 9 puan toplayarak ligin 16. sırasında yerini aldı. İzmir ekibi Göztepe ise 8 maçta 11 puanla 14. sırada yer aldı. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Göztepe maçı, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi,hakem Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Bu akşam saat 19.30'da başlayacak olan Sivasspor - Göztepe maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Göztepe'ye rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, daha sonraki dört karşılaşmada tek yenilgi aldı (2G 1B) ancak bu mağlubiyet, geçen sezonun son haftasında geldi (Temmuz 2020'de 1-3).
- Sivasspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçında sırasıyla gol atamadan mağlup olan ve üç gol kaydeden Göztepe (1G 1B 2M), son karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı (Temmuz 2020).
- 2020/21'de sahasında oynadığı dört Süper Lig maçını da kazanamayan Sivasspor (1B 3M), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son küme düştüğü 2015/16'nın ilk beş iç saha maçında yaşamıştı (4B 1M).
- Çıktığı son dokuz deplasman maçını da kazanamayan Göztepe (4B 5M), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az şut çeken takım Göztepe (62); rakiplerine Sivasspor'dan (75) daha az şut fırsatı tanıyan tek ekip ise Alanyaspor (62).