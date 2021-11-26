Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Hatayspor maçı maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Hatayspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Hatayspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Gökhan Barcın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.