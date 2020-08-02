Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüğü dönemde takımın gelecek sezon kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Felix ile prensip anlaşmasına varıldığını söyleyen Çalımbay, "Jorge Felix ile prensip anlaşmasına vardık. Jorge Felix transferi imzaya kaldı. Abdelhamid Sabiri ve Serdar Dursun gündemimizde değil. Deniz Kadah'ı devre arasında çok istedik fakat o dönem bu transfer olmadı. Deniz Kadah, Göztepe'den ayrıldı. Deniz'i çok isterim fakat biz sadece 1 tane yerli oyuncu transfer edeceğiz. Bundan dolayı bu transferi düşünmemiz lazım." dedi.

"21 TAKIMLI LİG YANLIŞ"

Süper Lig'in 21 takım olmasına karşı çıktığını ifade eden Çalımbay, "Süper Lig'in 21 takım olması bence çok yanlış. Maçların sıkıştırılmış programda oynanması tüm takımları etkileyecektir, futbolcular bu dönemde sakatlık problemi yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

JORGE FELIX KİMDİR?

1991 doğumlu İspanyol futbolcu, 1.72 boyunda ve kanat bölgesinde görev yapıyor.

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Jorge Felix bu sezon Polonya ekibi Piast Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İspanyol futbolcu Piast Gliwice'de bu sezon sergilediği 19 gol+5 asistlik performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçildi.

Sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu, forvet arkası (10 numara) olan Felix, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.