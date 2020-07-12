Sivasspor Kadıköy'de üstün geldi! Fenerbahçe:1 Sivasspor: 2

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. İki takımın Avrupa kupalarına ve özellikle de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma amacında olmasından dolayı da ayrı bir anlama sahip olan mücadele 1-2'lik skorla sonuçlandı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanmayı başardı. Böylece Avrupa kupalarına katılma yarışı veren takımlar arasında Sivasspor avantajlı konuma geçti.

Fenerbahçe'nin golü Deniz Türüç'ten gelirken, Sivasspor'un gollerini Kone ve Emre Kılınç kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 57 puanla üçüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.