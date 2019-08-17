Sivasspor kalecisi Samassa hastanelik oldu

Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Tyler Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan müdaheleler sonrasında Samassa saha kenarı geldi. Peki Mamadou Samassa kimdir? Sağlık durumu nasıl?

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra 'Başım dönüyor' şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından yere düştü. Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken ambulans ile hastaneye götürüldü. Samassa'nın beyin tomografisi çekilmesi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Mamadou Samassa kimdir?

16 Şubat 1990'da Fransa'nın Montreuil bölgesinde dünyaya gelen Malili kaleci Samassa, kariyerine Championnat National 18 şampiyonu olan Guingamp'ın U18 takımında başladı.

23 Eylül 2008'de Guingamp'ın A Takımı ile 4 yıllık anlaşarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve 2013'e kadar orada oynadı. 2010-11 sezonunda takımın baş kalecisi oldu ve üçüncü ligden birinci lige kadar takımda kaldı.