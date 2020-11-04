Sivasspor - Karabağ özet izle 2-0!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Karabağ'ı ağırlayan Demir Grup Sivasspor,kendi sahasından 2-0 üstünlükle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor, Karabağ'ı ağırladı.
Sivasspor - Karabağa maçının 11. dakikasında Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanından yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Caner Osmanpaşa, takımını 1-0 öne geçirirken, ikinci yarıda Kayode 88 dakikada attığı gol ile arayı açtı.
Sivasspor - Karabağ maçı, evsahibi takımın 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
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Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 59 Kayode)
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Dk. 84 Mammadov), Badavi Hüseynov (Dk. 61 Abbas Hüseynov), Medina, Guerrier, Matic (Dk. 84 İbrahimli), Garayev, Andrade (Dk. 46 Mahir Emreli), Ozobic (Dk. 62 Romero), Zoubir, Owusu
Goller: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Ozobic, Dk. 90 Owusu (Karabağ), Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor)