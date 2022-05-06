Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor –Kasımpaşa maçı canlı izle | Sivasspor –Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapıyor.

SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR İLK 11

25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM

21. KORAY ALTINAY

6. DIMITRIOS GOUTAS

14. SAMBA CAMARA

58. ZİYA ERDAL

62. ÖZKAN YİĞİTER

5. ISAAC COFIE

20. KEREM ATAKAN KESGİN

8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

10. SEFA YILMAZ

9. MUSTAPHA YATABARE

KASIMPAŞA İLK 11

22. ERDEM CANPOLAT

4. RYAN HENK DONK

5. JEFFREY KEVIN VAN HOMOET

10. HARIS HAJRADINOVIC

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

13. VALENTIN EYSSERIC

18. EVREN EREN ELMALI

34. DOĞUCAN HASPOLAT

40. JACKSON KYANVUBU MULEKA

70. MAMADOU FALL

94. FLORENT HADERGJONAJ