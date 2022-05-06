Sivasspor –Kasımpaşa maçı canlı izle | Sivasspor –Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Sivasspor –Kasımpaşa maçı canlı izle | Sivasspor –Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor –Kasımpaşa maçı canlı izle | Sivasspor –Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapıyor.
SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SİVASSPOR –KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SİVASSPOR İLK 11
25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
21. KORAY ALTINAY
6. DIMITRIOS GOUTAS
14. SAMBA CAMARA
58. ZİYA ERDAL
62. ÖZKAN YİĞİTER
5. ISAAC COFIE
20. KEREM ATAKAN KESGİN
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
10. SEFA YILMAZ
9. MUSTAPHA YATABARE
KASIMPAŞA İLK 11
22. ERDEM CANPOLAT
4. RYAN HENK DONK
5. JEFFREY KEVIN VAN HOMOET
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
18. EVREN EREN ELMALI
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
70. MAMADOU FALL
94. FLORENT HADERGJONAJ