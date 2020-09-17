Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı!

Geçen sezon Rıza Çalımbay teknik direktörlüğünde oldukça iyi bir sezon geçiren Sivasspor, uzun süre liderlik ve 2. sırada gidip geldikten sonra pandemi ile birlikte düşüş yaşamış ve sezonu 4. sırada bitirmişti. Böylelikle bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Yiğidolar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Fayçal Fajr ile sözleşme imzalayan Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen Nijeryalı forvet Kayode ile resmen anlaştı.

Shakhtar Donetsk'in futbolcusu olan Kayode, Sivasspor ile kiralık olarak anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, Olarenwaju Kayode’nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas’a gelerek, Başkanvekilimiz Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.

Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.