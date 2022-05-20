Sivasspor – Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Sivasspor – Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Sivasspor- Kayserispor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral yapıyor.

SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Sivasspor- Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR İLK 11

81. EMRE SATILMIŞ

96. MEHMET ALBAYRAK

6. DIMITRIOS GOUTAS

14. SAMBA CAMARA

58. ZİYA ERDAL

5. ISAAC COFIE

62. ÖZKAN YİĞİTER

20. KEREM ATAKAN KESGİN

10. SEFA YILMAZ

11. JORGE FELIX MUNOZ GARCIA

15. KONATE MOUSSA

KAYSERİSPOR İLK 11

25. BİLAL BAYAZIT

4. DIMITRIOS KOLOVETSIOS

7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO

11. GÖKHAN SAZDAĞI

15. UĞUR DEMİROK

19. MARIO GAVRANOVIC

20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE

23. İLHAN PARLAK

24. İBRAHİM AKDAĞ

32. KARAHAN YASİR SUBAŞI

61. ABDULKADİR PARMAK