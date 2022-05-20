Sivasspor – Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Sivasspor – Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Sivasspor – Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Sivasspor- Kayserispor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral yapıyor.
SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Sivasspor- Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SİVASSPOR İLK 11
81. EMRE SATILMIŞ
96. MEHMET ALBAYRAK
6. DIMITRIOS GOUTAS
14. SAMBA CAMARA
58. ZİYA ERDAL
5. ISAAC COFIE
62. ÖZKAN YİĞİTER
20. KEREM ATAKAN KESGİN
10. SEFA YILMAZ
11. JORGE FELIX MUNOZ GARCIA
15. KONATE MOUSSA
KAYSERİSPOR İLK 11
25. BİLAL BAYAZIT
4. DIMITRIOS KOLOVETSIOS
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
11. GÖKHAN SAZDAĞI
15. UĞUR DEMİROK
19. MARIO GAVRANOVIC
20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
23. İLHAN PARLAK
24. İBRAHİM AKDAĞ
32. KARAHAN YASİR SUBAŞI
61. ABDULKADİR PARMAK