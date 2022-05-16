ATV YouTube kanalı kapatıldı mı? ATV YouTube kanalı neden kapatıldı?16 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 16 Mayıs 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika! 16 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Bir canlı bomba eylemi daha engellendi! DAEŞ'li terörist yakalandıÜnlü sanatçı Okan Bayülgen gençlere ateş püskürdü! "Türkiye'de özgürlükten bahsedip Londra'da itaat ederler"Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 16 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Üçüncü turda kazandı! Eski cumhurbaşkanı ikinci kez seçildiMuhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç ve Gupse Özay boşanıyor mu? 'Evlilikte kriz' iddialarının ardından her şeyi açıkladı!Areda Survey'in son seçim anketine AK Parti damgası! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na fark attı! İşte partilerin aldıkları oy oranları...
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize imza atarak finale kalan Sivasspor ve Kayserispor final maçında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı haberimizde...

Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamaları sonrası eleme maçlarının tamamlanmasıyla sıra final müsabakasına geldi. Özellikle sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek büyük sükse yapan Kayserispor, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Fatih Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u geçen Sivaspor ile kozlarını final maçında paylaşacak. Bu kapsamda "Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?"  sorularının yanıtları haberimizde... 

Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan final maçı, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan maç A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir. 

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT