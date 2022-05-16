Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamaları sonrası eleme maçlarının tamamlanmasıyla sıra final müsabakasına geldi. Özellikle sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek büyük sükse yapan Kayserispor, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Fatih Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u geçen Sivaspor ile kozlarını final maçında paylaşacak. Bu kapsamda "Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde...

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan final maçı, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan maç A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.