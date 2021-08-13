Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başladı Bu kapsamda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Sivasspor - Konyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor ile Konyaspor arasındaki mücadele 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Sivas'ta, 4 Eylül Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşmayı izlemek için Sivasspor - Konyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİNSPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu karşılaşma Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Beinsports 2 kanalını izlemek için Sivasspor - Konyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Beinsports şifreli bir oluşum olduğu için kanalı izleyebilmek için yukarıdaki linklerden üyelik satın almanız gerekmektedir.