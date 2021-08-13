Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Konyaspor arasındaki mücadele 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Sivas'ta, 4 Eylül Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Fırat Aydınus bu mücadeleyi yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.