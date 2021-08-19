UEFA Konferans Ligi'nde ilk önce Petrocub'ı daha sonra da Dinamo Batum'u eleyen temsilcimiz Sivasspor, Kopenhag'ı da eleyerek grup aşamalarına geçmeyi istiyor. Bu kapsamda ilk play-off maçına evinde çıkacak olan Sivasspor'un karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler internette Sivasspor - Kopenhag UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

SİVASSPOR - KOPENHAG UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Sivas'da Yeni 4 Eylül Stadyum'unda oynanacak olan karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Sivasspor - Kopenhag UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SİVASSPOR - KOPENHAG UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Temsilcimizin evinde avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamak istediği bu karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak naklen yayınlanacak. TRT Spor'u izlemek için Sivasspor - Kopenhag UEFA Konferans Ligi play-off maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.