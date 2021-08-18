UEFA Konferans Ligi'nde iki eleme turunu da geçmeyi başaran Sivasspor'un grup aşamalarına kalabilmesi için önünde tek engel kaldı. Kopenhag'ı da eleyerek gruplara kalmak isteyen yiğidoların bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar internette Sivasspor - Kopenhag UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - KOPENHAG UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. İlk maçı evinde oynayacak Sivasspor rakibin Yeni 4 Eylül Stadyum'unda ağırlayacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Gruplar için bir adımın kaldığı karşılaşmayı geçmek isteyen Sivasspor'un bu zorlu mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.