Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 23 Nisan mesajı

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Başkanı Mecnun Otyakmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugünü çocuklara armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkesini ve milletini seven, birliğin, sevginin, kardeşliğin temsilcileri olan gençlerin bu milletin umudu, aydınlık yarınların güvencesi olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Evlatlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşayacak. Balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı okuyup, ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırarak gururla 100'üncü yıl coşkusunu tüm Türkiye hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'u emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: AA