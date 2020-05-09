Sivasspor Kulüp Başkanı Otyakmaz'dan 53. kuruluş yıl dönümü mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Otyakmaz mesajında, Demir Grup Sivasspor'un kuruluşunun 53'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladığını ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi. 9 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. 53 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Demir Grup Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıkları, hizmetleri, duruşu ve sorumluluklarıyla her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi, samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle sürdürmenin gururunu bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 53 yıldır camiamızda görev yapmış kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyorum."

Kaynak: AA