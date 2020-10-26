UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp bazında iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, ikinci maçına çıkacak. Grupta ilk maçta İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, zorlu maçtan 5-3 mağlup ayrılmıştı. Villarreal karşısındaki çabası ve oyunuyla takdir toplayan Sivasspor, ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, ilk maçında Karabağ'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı almıştı. I Grubunda Villarreal ile birlikte 3 puanı bulunan Tel Aviv, 2. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden Sivasspor, grubun ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri belli olduğunda haberimize eklenecektir.

HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçının da yayıncısı konumunda. Perşembe günü saat 20.55'de başlayacak olan zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

RAKİBİMİZ LİGİNDE BERABERE KALDI

İsrail ligindeki Maccabi Tel-Aviv-Hapoel Beer Sheva mücadelesi golsüz tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının fikstürü etkilediği ligdeki 3. maçlarını oynayan ekiplerden Maccabi Tel-Aviv, puanını 2'ye, Hapoel Beer Sheva ise 4'e çıkardı.

Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.