Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, gruplardaki ikinci maçına çıkıyor. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak olan yiğidolar, mutlak galibiyetin peşinde. Peki, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp bazında iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, ikinci maçına çıkacak. Grupta ilk maçta İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, zorlu maçtan 5-3 mağlup ayrılmıştı. Villarreal karşısındaki çabası ve oyunuyla takdir toplayan Sivasspor, ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, ilk maçında Karabağ'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı almıştı. I Grubunda Villarreal ile birlikte 3 puanı bulunan Tel Aviv, 2. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden Sivasspor, grubun ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri belli olduğunda haberimize eklenecektir.
HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçının da yayıncısı konumunda. Perşembe günü saat 20.55'de başlayacak olan zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.
RAKİBİMİZ LİGİNDE BERABERE KALDI
İsrail ligindeki Maccabi Tel-Aviv-Hapoel Beer Sheva mücadelesi golsüz tamamlandı.
Yeni tip koronavirüs salgınının fikstürü etkilediği ligdeki 3. maçlarını oynayan ekiplerden Maccabi Tel-Aviv, puanını 2'ye, Hapoel Beer Sheva ise 4'e çıkardı.
Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.