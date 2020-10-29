Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3.sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligine grup aşamasından katılmaya hak kazanan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Sivasspor, İlk hafta oynadığı Villareal maçında sergilediği performansla göz doldurmuş ancak sahadan 5-3 mağlup ayrılmıştı. Temsilcimiz bu kez ikinci hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i bugün ağırlayacak. Peki Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta,? Hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

SİVASSPOR- MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda İsrail Temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i bugün Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumunda saat 20.55'te konuk edecek. Zorlu mücadeleyi Irfan Peljto yönetecek. Pejito'nun yardımcılıklarını Amer Macić ve Davor Beljo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Admir Šehović olacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv'i konuk edeceği mücadele Bein Sports HD1 ekranlarından şifreli olarak ekranlara gelecek.

I GRUBUNDA SON DURUM

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol Puan

Villareal 1 0 0 5 3 3

M.Tel Aviv 1 0 0 1 0 3

Qarabağ 0 0 1 0 1 0

Sivasspor 0 0 1 3 5 0

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Sivasspor’u Avrupa Kupaları'na götürdükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk maçımızı da İspanya’da oynadık, gerçekten çok güzel bir maç oldu. Takımımız hiçbir zaman oyundan kopmadı. 2 kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık. Sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şansızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması, 10 kişi kalmamız, kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık. 3 tane de gol attık. Onun için oyunumuzdan çok memnunum. Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada. Puan usulü olduğu için avantajımız halen devam ediyor. " dedi.

"HERKES, HEYECANLA BU MAÇI BEKLİYOR"

Maccabi Tel-Aviv maçının önemli bir maç olduğunu ifade eden Çalımbay," Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa Kupaları'na katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor" diye konuştu.

"BİZ MANEVİ BİR DESTEK GÖRMEDİK"

Çalımbay, bu tür maçları Türkiye için oynadıklarını ifade ederek, "Lig maçı ve Avrupa Kupası maçları başka bir şey. Buradaki en büyük olay ülkemizde şu anda 21 takımla lig devam ediyor. Biz hem Avrupa Ligi oynayacağız, hem de Türkiye Ligi'nde maçlarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu zamanlarda sakatlarımız oluyor. İspanya'ya giderken 4-5 arkadaşımızı götüremedik. Şu anda da yine sakat arkadaşlarımız var, onlardan yararlanamayacağız. Ama bu demek değildir ki ligi burada boş verdik. Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Başakşehir'e de başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hiçbir takımdan korkularının olmadığı ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim için bu maç çok önemli, buradan galip gelirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim bir kere hiçbir takımdan korkumuz yok, hangi takım olursa olsun. Bana göre de herkesin baktığı gibi biz bakmıyoruz. Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ da kuvvetli takımlar. Onların maçlarını seyrettiğimizde de onu gördük. Villarreal maçının üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak burada çok büyük bir bayram havası olur, tek hedefimiz o"

"TÜRKİYE İÇİN OYNUYORUZ"

Çalımbay şunları ifade etti:

"Pandemi sürecinden önce namağlup ilerleyen bir takımdık. Ne zaman pandemi başladı, aynı şekil oldu. Taraftar bizim büyük bir gücümüzdü, onlarla beraber çok güzel şeyler yapıyorduk. Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynuyoruz, ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz. Bizlerin manevi desteğe ihtiyacı var, bu takıma her türlü desteğin verilmesi gerekiyor. Özellikle de basının destek vermesi gerekiyor. Bizim tek hedefimiz bu maçı kazanmak başka bir düşüncemiz yok"

"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Çalımbay sakat olan oyuncuların son durumuna ilişkin olarak, "Oyuncular için zor bir dönem, herkes için zor bir dönem. Bu dönemlerde biraz aksilik olabilir ama biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano, Ziya Erdal kesin oynamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara'nın durumu net belli değil. Bu tabii ki bir mazeret değil, bu tür maçlar milli maçlar gibi maçlar. Rakibimizin daha önce Avrupa Kupaları'na katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor. Villarreal maçına da aynı şekilde çıktık, bu maçada bütün Türkiye arkamızdaymış gibi sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

"TEK HEDİFİMİZ GALİBİYET, BAŞKA DA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan ise, Maccabi Tel-Aviv maçına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

"Öncelikle ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz." diyen Hakan şunları söyledi:

"Bu bilinçle hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta İspanya’da Villarreal maçında iyi bir mücadele örneği sergiledik. Fakat sonuca yansıtamadık. Arzumuz en kötü beraberlikle dönmek niyetindeydi. Çünkü Villarreal gibi güçlü bir ekibe karşı oynadık. Deplasmanda 3 gol atıyoruz. Fakat puan alamadan dönüyoruz. Tabii ki bu bizi üzdü ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik. Bu bilinçle hazırlandık. Neleri iyi yaptık bunları da düşündük ve konuştuk. Şimdi bu karşılaşmaya da bunları göz ardı ederek hazırlanıyoruz. Yarın da inşallah iyi bir başlangıç istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyet. Başka da bir düşüncemiz yok"