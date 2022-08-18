Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Sivasspor, Play - Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Temsilcimizin zorlu maçını izlemek isteyenler için Sivasspor - Malmö maçı canlı izle | Sivasspor - Malmö maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE
Sivasspor ile Malmö arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. İsveç'teki Malmö New Stadium'da saat 20.00'da başlayan maçı İskoç hakem
William Collum yönetiyor. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapıyor.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Sivasspor - Malmö maçı TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Malmö: Dahlin, Ceesay, Moisander, Hadzikadunic, L. Nielse, Beijmo, Christiansen, Zeidan, Erdal Rakip, Birmancevic, Thelin
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Kerem Kesgin, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Leke James.