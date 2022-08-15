Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Sivasspor, Play - Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Temsilcimizin maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Malmö arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. İsveç'teki Malmö New Stadium'da saat 20.00'da başlayacak olan maçı İskoç hakem

William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak.

Sivasspor - Malmö maçının hangi kanalda yayınlanacağını açıklanmadı. Maçın TRT Spor kanalından yayınlanacağı tahmin ediliyor.