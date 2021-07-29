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Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor ilk maçta 1-0 yendiği rakibini evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Soruların cevabı haberimizde...

Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Sivasspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçının ilk ayağında Petrocub ile karşı karşıya gelmişti. Bu mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz ikinci maç için avantaj elde etti. İkinci maçı takip etmek isteyen sporseverler ise Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Temmuz 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Sivasspor'un tur mücadelesine çıkacağı bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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