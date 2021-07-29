Temsilcimiz Sivasspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçının ilk ayağında Petrocub ile karşı karşıya gelmişti. Bu mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz ikinci maç için avantaj elde etti. İkinci maçı takip etmek isteyen sporseverler ise Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Temmuz 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Sivasspor'un tur mücadelesine çıkacağı bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.