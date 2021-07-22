UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dışında hayata geçirdiği üçüncü turnuva olan Konferans Liginde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, turnuvanın 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Petrocub ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Sivasspor- Petrocub UEFA Konferans Ligi maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 22 Temmuz Perşembe günü Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor ile Petrocub arasındaki müsabakayı TV'lerinizde TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun yanında TRT Spor'un internet yayını üzerinden de maçı izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sivasspor'un Kişinev kafilesinde şu isimler yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Coffie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.