Sivasspor, Rıza Çalımbay ile devam dedi!

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon Sivasspor ile şampiyonluk mücadelesi vermiş, ancak pandemi sonrası geri dönüşte büyük bir düşüş yaşamıştı. Ligi dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlılar, başarı kaydeden teknik direktörleri Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağladı.

Yarın sabah saatlerinde sözleşme imzalayacağını duyuran Sivasspor, sosyal medya hesabından anlaşmayı duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak."

Geçtiğimiz sezonun başında Sivasspor'a gelen ve takımıyla başarı elde eden Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte, 41 maça çıktı. Süper Lig'in ilk sezonunda şampiyonluk yarışı veren Anadolu ekibi, pandemi sonrası düşüş yaşayarak sezonu 4. sırada tamamlamıştı. Rıza Çalımbay, 41 maçta 20 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.