UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı ilk hafta oynanan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda ülkemizi G Grubu'nda temsil eden Sivasspor, ilk maçında İskoçya ligi ekiplerinden Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor - Slavia Prag maçı canlı izle| Sivasspor - Slavia Prag maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Slavia Prag arasındaki maç, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Hırvat hakem Fran Jović hakem yönetiyor. Jović'in yardımcılıklarını ise Hrvoje Radić ve Luka Pušic yapıyor.

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Slavia Prag arasındaki maç, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

EXXEN platformu üzerinden maçı izlemek isteyenlerin üyelik alması gerekmektedir.

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ