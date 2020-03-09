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Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı.

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Kaynak: İHA




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