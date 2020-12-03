UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım Sivasspor, Avrupa'da kader maçına çıkıyor. Villarreal'i Sivas'ta ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, bu maçtan puan alması durumunda bir üst tur şansını sürdürecek. Futbolseverlerin de merakla takip edeceği Sivasspor - Villarreal maçı için şifresiz veren kanallar araştırılıyor. Bizde haberimizde bu konuya cevap verdik. Peki, Sivasspor - Villarreal maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar...

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden Sivasspor'un tüm maçları beIN SPORTS tarafından şifreli olarak yayınlandı. Avrupa maçlarının yayıncısı beIN SPORTS'u, ülkemizde kaçak yollar dışında şifresiz izlemek mümkün değil. Ancak Azerbaycan kanalı CBC Sport, Sivasspor - Villarreal maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500