Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'i konuk etti.

Maç süresince rakibine karşı iyi mücadele eden Sivasspor, 75. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Son 13 resmi maçını kaybetmeyen Villarreal grup liderini garantilerken, temsilcimiz gelecek hafta Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda yenerse gruptan çıkacak.

SİVASSPOR - VİLLARREAL MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

53.dakikada Yatabare bekletmeden vurdu ancak sonuç gelmedi

57.dakikada oyundan Kubo çıktı yerine Yeremy Santos girdi

60.dakikada Sivasspor'dan Fajr sarı kart gördü

64.dakikada sağ kanattan gelen ortayı savunma son anda çevirdi uygun durumda topu önünde bulan Fajr şutunu çekti ama top auta gitti

68.dakikada oyundan Alex Baena çıktı yerine Dani Parejo girdi

73.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Dani Parejo kullandı ortasını son anda Aaron çıkardı

75.dakikada Chukwueze'nin golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti

77.dakikada oyundan Robin Yalçın çıktı yerine Arouna Kone girdi

79.dakikada Sivasspor'dan Aaron sarı kart gördü

84.dakikada Trigueros uygun durumda vurdu şutu auta gitti.

Başka gol olmayınca, Sivasspor - Villarreal maçı konuk ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

SİVASSPOR - VİLLARREAL MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE 4 OYUNCU

Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.

EMERY, VİLLARREAL'DE 3 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.