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Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı

Lider D.G. Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen Yasin Öztekin'i renklerine ekledi.

Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı

Lider D.G. Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen Yasin Öztekin'i renklerine ekledi.

Ligin ilk yarısını lider olarak kapatan D.G. Sivasspor, ilk yarıda Göztepe formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.

İlk yarıda Göztepe forması ile 26 maça çıman tecrübeli futbolcu 8 gol atmıştı.

Kaynak: İHA



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