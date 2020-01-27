Sivasspor Çaykur Rizespor maç sonucu | Sivasspor Çaykur Rizespor maç özeti

Süper Lig'in 19. haftasında lider Sivasspor, Rizespor'u konuk etti.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golünü 60. dakikada Garmash kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 41 oldu. Çaykur Rizespor'un puanı 24'e yükseldi.

Böylece Sivasspor ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

GOL OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Sivasspor'un 46. dakikada Aroune Kone ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sivasspor'da 32. dakikada Arouna Kone'nin, 80. dakikada Fatih Aksoy'un şutları direğe takıldı. Rizespor'da ise 58. dakikada Boldrin ile direği geçemedi.

Bu sonucun ardından puanını 41 yapan Sivasspor liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 24 puana yükseldi. Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.

46. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Kone, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

52. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kone, topu kalenin önüne ortaladı. Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza yayının ardında topla buluşan Boldrin’in sert şutunda top direkten döndü.

60. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Harmash, topu çevirip kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada Ziya'nın sol kanattan yaptığı ortasında Fatih topla buluştu. Fatih kale çizgisine yakın bir noktadan topu kaleye göndermek istedi. Top direkten döndü.

80. dakikada yapılan ortayı değerlendiren Hakan’ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkartmayı başardı.

90+3. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Yasin topu ağlarla buluşturdu. 1-1