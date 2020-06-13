Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyete 5.kez Kovid-19 testi yapıldı

Sivasspor Kulübünden yapılan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, alt yapı sporcularımıza, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize Sivas İl Sağlık Müdürlüğünce 5. kez Kovid-19 PCR testi yapıldı ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."