Sivasspor’a korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor futbolcularına ve teknik heyete korona virüs testi yapıldı.

Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından DG Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A Takım futbolcularını, teknik heyeti, idari kadroyu, destek ekibini, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere korona virüs testi yaptı.

Testin ardından sağlık çalışanlarına, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından forma takdim edildi.

Kaynak: İHA