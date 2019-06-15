“Sivasspor’a yakışan takım kuracağız”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile anlaşma sürecini, transfer çalışmalarını ve yeni sezondaki hedeflerle ilgili konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın uzun süredir futbolcu izlediğini belirten Otyakmaz; "Hocamız Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre teklifleri kabul etmedi. Bu arada önümüzdeki yılın hazırlıklarını yaptı. Bizde onun farkındayız. Sivasspor için ekstra bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Takımdan birçok oyuncunun gitmesinin herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aksine biz bunu avantaja çevireceğiz. Önümüzdeki yıl iyi bir Sivasspor izleteceğiz" dedi.

"Hocamıza sonsuz güveniyoruz"

Transferi Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yapacağını belirten Başkan Otyakmaz şunları söyledi; "Hocamızın transfer listesini inceleyeceğiz. Artık transferlerde top Rıza hocada. Yeni sezonda eksiksiz tam bir takımla taraftarlarımızın karşısında olacağız. Transferde hocamıza sonsuz güveniyoruz. İyi transfer yapacaktır. Sivasspor'a, Sivas'a yakışır bir takım kuracağız. Taraftarımız beklesin."

Kaynak: İHA