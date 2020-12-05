Armand Duplantis kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Sivasspor’da 2 kişi koronavirüse yakalandı!CHP'deki skandal sonrası tacizde bulunduğu iddia edilen Murat Poyraz hala görevde!5 Aralık Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Sokağa çıkma kısıtlamasını duymayan boyacı sokakta müşteri beklediMasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan Öner nereli ve kaç yaşında?Masterchef Şırdancı Mehmet kimdir? | Mehmet Sur aslen nereli ve kaç yaşında?Kan donduran olay! Boş arsada bebek cesedi bulunduİçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim olduMasterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | İkinci eleme adayı kim oldu? 5 Aralık Cumartesi
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor’da 2 kişi koronavirüse yakalandı!

Sivasspor’da 2 kişi koronavirüse yakalandı!

DG Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sivasspor’da 2 kişi koronavirüse yakalandı!

Süper Lig’in 11. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor’dan flaş bir açıklama geldi.

Maç öncesi yaşanan gelişmeyi duyuran DG Sivasspor Kulübü, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin pozitif bulgular verdiğini açıkladı.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız”

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT