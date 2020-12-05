Sivasspor’da 2 kişi koronavirüse yakalandı!

Süper Lig’in 11. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor’dan flaş bir açıklama geldi.

Maç öncesi yaşanan gelişmeyi duyuran DG Sivasspor Kulübü, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin pozitif bulgular verdiğini açıkladı.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız”