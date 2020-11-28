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Sivasspor'da 3 kişi korona virüse yakalandı

DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun ve teknik heyetten iki kişinin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor'da 3 kişi korona virüse yakalandı

 DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun ve teknik heyetten iki kişinin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 10. hafta maçında pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun ve teknik heyetten iki kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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