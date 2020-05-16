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  3. Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet,...

Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Kovid-19 testinden geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, tüm A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

Kaynak: AA

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