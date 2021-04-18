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Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

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