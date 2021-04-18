Sivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı