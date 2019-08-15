Sivasspor’da Passolig sayısı 58 bine ulaştı

Taraftarların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig'in satışları devam ediyor.

Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 4,5 milyonu aştı. Buna göre Süper Lig'de Sivas'ı temsil eden Demir Grup Sivasspor Kulübü, bu zamana kadar sattığı Passolig sayısı 58 bin 216 adete ulaştı.

Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, bu sezonda da yine zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar 964 bin 331 adet ile zirvenin sahibi oldu, Fenerbahçe de 896 bin 730 adet ile ikinci sırada, Beşiktaş ise 753 bin 172 adet ile üçüncü sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 58 bin 216 adet ile 13. sıraya yükseldi.

Kaynak: İHA