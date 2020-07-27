Sivasspor'dan yıldızlarına veda!

Sezonun flaş takımlarından Sivasspor, ligin büyük bir bölümünde şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü. Takımın yıldız isimlerinin transfer dedikodularına bolca konuk olması oyuncuların performansında düşüş yaşanmasına neden olmuştu. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Sivas ekibi, sezonu dördüncü sırada bitirdi.

Sivasspor, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mert Hakan ve Emre Kılınç'a veda etti.

İşte o paylaşımlar:

3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini ortaya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre.

3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.

MERT HAKAN YANDAŞ VE EMRE KILINÇ'IN SİVASSPOR PERFORMANSI

2017'den beri Sivasspor forması giyen Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 119 maçta 24 gol, 29 asistle oynadı.

2017'den itibaren Sivasspor'da top koşturan tecrübeli oyunucu Mert Hakan Yandaş, çıktığı 78 maçta 13 gol kaydetti.