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Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İHA



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