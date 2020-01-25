Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA