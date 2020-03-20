Sivassporlu futbolculara izin verildi
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara...
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.
Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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